Tre azzurri per Juric, L'Eco di Bergamo: "Scamacca, Bellanova e Carnesecchi in Nazionale"
"Scamacca, Bellanova e Carnesecchi con la Nazionale". Questo il titolo in taglio basso dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. Il quotidiano elogia la tripla convocazione in azzurro fra le file dell'Atalanta. Il centravanti, l'esterno e il portiere dei nerazzurri faranno parte della spedizione per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali.
