"Vietato giocare con il fuoco", Il Secolo XIX in taglio basso: "Gattuso carica gli azzurri"

"Vietato giocare con il fuoco", Il Secolo XIX in taglio basso: "Gattuso carica gli azzurri"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:33Rassegna stampa
Andrea Piras

"Gattuso carica gli azzurri: 'Vietato giocare con il fuoco'". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Impegno in trasferta oggi per l'Italia che scenderà in campo a Tallinn contro l'Estonia. Obbligatorio portare a casa i tre punti se si vuole ancora sperare nel secondo posto nel girone visto che fra tre giorni ci sarà l'incontro contro Israele, importantissimo per mettere in ghiaccio almeno i playoff.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
