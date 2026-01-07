0-0 all'intervallo con la Fiorentina, la Lazio perde un centrocampista e non è Guendouzi: ko Basic

Terminato il primo tempo allo stadio Olimpico, punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra la Lazio e la Fiorentina all'intervallo della partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/2026, l'ultimo turno del girone di andata.

Il momento della Lazio è particolare, la squadra biancoceleste sta vivendo dinamiche di mercato che la porteranno a salutare alcuni senatori degli ultimi anni, il prossimo a partire sarà Guendouzi, del quale Sarri decide comunque di non privarsi per l'occasione, vista anche la ristrettezza di disponibilità al 100% in mediana, e che parte dal 1'. Nonostante le difficoltà ambientali, tra le due squadre è la Lazio ad approcciare nettamente meglio la sfida, costringendo di fatto la Fiorentina a un intero primo tempo di fase difensiva e di tremenda fatica nel ribaltare il fronte dell'azione. La sfida si accende a partire dal quarto d'ora, con Basic che inaugura una serie di occasioni in favore della sua squadra. E quando non è De Gea a rispondere, ci pensano i compagni a salvare sulla linea, come Gosens e Mandragora nella stessa azione su Gila. A metà del primo tempo contatto nell'area viola tra Pongracic e Gila non sanzionato: intervento sospetto, ma anche dopo il check del VAR la decisione è confermata. Alla mezz'ora brutta notizia per Sarri, che perde un altro elemento del suo centrocampo: Basic lascia il campo per problemi fisici ed è sostituito dall'ex Vecino. La Fiorentina prova a crescere nel quarto d'ora conclusivo della frazione, ma non impegna mai davvero Provedel. E in fondo può dirsi fortunata per aver chiuso il primo tempo sullo 0-0.

