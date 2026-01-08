Marusic laziale fino a fine carriera. Il montenegrino punta a diventare il più presente di sempre

Col contratto rinnovato fino al 2028 (e opzione per un'ulteriore stagione), Adam Marusic punta a scalare la classifica di presenze e in proiezione potrebbe insidiare il primato di Stefan Radu.

Nel comunicato ufficiale la Lazio ha scritto: "Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di valorizzazione dell’esperienza e del patrimonio tecnico a beneficio dell’intero gruppo biancoceleste, doti imprescindibili per guardare al futuro con rinnovata fiducia".

L'agente del giocatore, Uros Jankovic, ha dichiarato in merito: "Dopo un anno di trattative per il prolungamento del contratto, si è raggiunto un accordo di reciproca soddisfazione e Adam ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2029. Nonostante il grande interesse da parte di grandi club italiani e di importanti club provenienti da Turchia e Arabia Saudita, ho rispettato la volontà del giocatore e l'accordo con la Lazio è stato concluso fino al 2029". Ha inoltre aggiunto: "Marušić è un senatore della Lazio e ora ha l'opportunità di battere il record di Stefan Radu di 427 partite ufficiali".

1. Stefan Radu 427

2. Giuseppe Favalli 401

3. Giuseppe Wilson 396

4. Paolo Negro 378

5. Senad Lulic 371

6. Aldo Puccinelli 343

7. Sergej Milinkovic-Savic 341

8. Ciro Immobile 340

9. Luca Marchegiani 339

10. Vincenzo D'Amico 335

11. Adam Marusic 334

12. Felipe Anderson 326

13. Cristian Ledesma 318

14. Luis Alberto 307

15. Stefano Mauri 303

16. Idilio Cei 292

17. Tommaso Rocchij 292

18. Enrique Flamini 284

19. Renzo Garlaschelli 278

20. Marco Parolo 265