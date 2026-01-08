Marusic laziale fino a fine carriera. Il montenegrino punta a diventare il più presente di sempre
Col contratto rinnovato fino al 2028 (e opzione per un'ulteriore stagione), Adam Marusic punta a scalare la classifica di presenze e in proiezione potrebbe insidiare il primato di Stefan Radu.
Nel comunicato ufficiale la Lazio ha scritto: "Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di valorizzazione dell’esperienza e del patrimonio tecnico a beneficio dell’intero gruppo biancoceleste, doti imprescindibili per guardare al futuro con rinnovata fiducia".
L'agente del giocatore, Uros Jankovic, ha dichiarato in merito: "Dopo un anno di trattative per il prolungamento del contratto, si è raggiunto un accordo di reciproca soddisfazione e Adam ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2029. Nonostante il grande interesse da parte di grandi club italiani e di importanti club provenienti da Turchia e Arabia Saudita, ho rispettato la volontà del giocatore e l'accordo con la Lazio è stato concluso fino al 2029". Ha inoltre aggiunto: "Marušić è un senatore della Lazio e ora ha l'opportunità di battere il record di Stefan Radu di 427 partite ufficiali".
1. Stefan Radu 427
2. Giuseppe Favalli 401
3. Giuseppe Wilson 396
4. Paolo Negro 378
5. Senad Lulic 371
6. Aldo Puccinelli 343
7. Sergej Milinkovic-Savic 341
8. Ciro Immobile 340
9. Luca Marchegiani 339
10. Vincenzo D'Amico 335
11. Adam Marusic 334
12. Felipe Anderson 326
13. Cristian Ledesma 318
14. Luis Alberto 307
15. Stefano Mauri 303
16. Idilio Cei 292
17. Tommaso Rocchij 292
18. Enrique Flamini 284
19. Renzo Garlaschelli 278
20. Marco Parolo 265