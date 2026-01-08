Ufficiale
Lazio, saluta Guendouzi: il centrocampista a titolo definitivo al Fenerbahçe
Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata Matteo Guendouzi saluta la Lazio e passa a titolo definitivo al Fenerbahçe. Di seguito la nota del club biancoceleste:
"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe SK. Guendouzi, acquistato nell`estate 2023 dall` Olympique de Marseille, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 111 presenze e segnato 6 gol. Tutto il club desidera ringraziare Mattéo per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".
