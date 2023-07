100 anni di Agnelli alla Juve, Allegri: "Onore e responsabilità per me guidare questi colori"

La Juventus celebra sul suo sito ufficiale i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli. Non manca ovviamente il commento di mister Massimiliano Allegri: "Vivere la Juventus è un’emozione che si rinnova ogni giorno, da anni. Per me, è sempre stato un onore e un responsabilità guidare questi colori, vedere crescere giovani talenti, raggiungere gli obiettivi in campo, vincere trofei e regalare gioie ai tifosi. Un’esperienza che ti segna per la vita, in cui la Famiglia Agnelli ha sempre saputo far sentire la sua presenza, discreta ma costante".

Il commento di Conte

Non solo il presente, i 100 anni degli Agnelli hanno rappresentato l'occasione giusta per ridare voce anche al passato bianconero. Questo, ad esempio, il ricordo di mister Antonio Conte: "Famiglia Agnelli-Juve un legame indissolubile, una storia epica. Un lungo, affascinante, e vincente romanzo di vita e di sport, che non smette mai di emozionare e stupire. È un grande orgoglio fare parte di questa storia".