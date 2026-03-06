Milan, viaggio nel futuro di Allegri: chiede maggior peso sul mercato che verrà
Cosa ha intenzione di fare Massimilano Allegri? Rispetterà il contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028 a 5 milioni di euro? Oppure c’è da attendersi un colpo di scena? Se lo chiede il Corriere della Sera di oggi, facendo il punto sul futuro del tecnico livornese del Milan.
Allegri desidera restare a Milano, che considera casa. E soprattutto desidera restare al Milan, dove voleva tornare da anni, a maggior ragione ora che vede la possibilità di tornare a disputare la Champions. Il discorso si sposta piuttosto sul ruolo che il tecnico vorrebbe dopo la conquista dell’obiettivo.
Previsto un confronto sul mercato: servirà allargare la rosa nel modo giusto col doppio impegno
A fine anno Allegri vorrà incontrare i dirigenti per effettuare valutazioni ad ampio raggio. Con il mercato come focus principale: non tutte le scelte sono state centrate in questa stagione, ad esempio Allegri a gennaio avrebbe voluto un difensore centrale, quando invece l’ad Furlani ha preferito trattare il centravanti, Mateta, poi sfumato per guai fisici. E forse, più che il 19enne André del Corinthians vorrebbe calciatori già abituati alla pressione di San Siro. A proposito di numeri 9: chiede un giocatore già pronto, meglio se conosce la serie A.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.