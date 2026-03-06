Allegri sempre più al centro del Milan. E il Diavolo fa il record d'incasso in Serie A

Massimiliano Allegri è al centro del progetto Milan e ci resterà ancora almeno fino al 2028, visto che quella è la data scadenza del suo contratto, malgrado il terzo anno sia subordinato all'entrata nella competizione europea per club più prestigiosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo accordo, nel quale è presente un'opzione per prolungarlo di un'altra stagione, sarà ritoccato verso l'alto e il suo ingaggio crescerà da 5 a 6 milioni di euro annui, complice la qualificazione in Champions League, che azzererà pure i dubbi sulla durata del matrimonio.

Intanto, come riportato da CalcioeFinanza.it, San Siro sarà tutto esaurito per il derby e il Diavolo farà registrare il suo record d'incasso per una partita casalinga in Serie A, superando sicuramente i 5,9 milioni di euro di un Milan-Inter del marzo 2019. Nella storia questa diventerà la quinta gara che garantirà l'entrata più alta ai rossoneri, come spiegato di seguito:

Milan-Inter, 10 maggio 2023, San Siro – 10,46 milioni di euro (Champions League)

Milan-Tottenham, 14 febbraio 2023, San Siro – 9,13 milioni di euro (Champions League)

Milan-Napoli, 12 aprile 2023, San Siro – 8,51 milioni di euro (Champions League)

Milan-PSG, 7 novembre 2023, San Siro – 7,72 milioni di euro

Milan-Inter, 8 marzo 2026, San Siro – oltre 5,9 milioni di euro*

* dato non ufficiale