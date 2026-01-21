20 milioni dal Napoli per Giovane, ma la Lazio rilancia: soldi e il prestito di Belahyane
Tutti pazzi per Giovane Santana dell'Hellas Verona, in questo calciomercato di gennaio 2026. Il giovane brasiliano è stato forse in assoluto la rivelazione più accecante degli scaligeri in questi primi mesi trascorsi dal suo approdo in Serie A, tanto da aver attirato su di sé ormai da diverse settimane a questa parte gli interessamenti sparsi da più o meno tutte le principali realtà del massimo campionato italiano.
L'ultima pista per Giovane porta al Napoli, che lo ha messo nel mirino con decisione e - come anticipato qui su Tuttomercatoweb.com - avrebbe anche rotto gli indugi, mettendo sul piatto dell'Hellas Verona una proposta da 20 milioni di euro più bonus totali. In attesa di capire come e se si evolveranno le situazioni legate al mercato in uscita, limitazioni comprese, il Napoli c'è su Giovane. Ma non è da solo.
Un'altra squadra molto interessata al talento brasiliano del Verona è infatti la Lazio. Che sembrerebbe aver perso posizioni nelle ultime ore, ma tutt'altro che intenzionata ad arrendersi. Tanto che, come appreso da TuttoMercatoWeb, è in arrivo una proposta anche da parte dei biancocelesti, che si giocano il loro rilancio nei confronti del Napoli mettendo sul piatto una parte di soldi e il prestito fino al termine della stagione di Reda Belahyane, centrocampista 21enne acquistato un anno fa proprio dai gialloblù.
