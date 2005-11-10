500 milioni da Adidas per il Milan, ma United e Arsenal hanno preso molto di più (anni fa)

La forbice sembra ridursi, ma in realtà rischia semplicemente di allargarsi. Il Milan è pronto a firmare un decennale con l'Adidas, a partire dal 2028, per 50 milioni di euro all'anno. Cinquecento in totale: detta così sarebbe un grande colpo, in realtà è solo certificare il fatto che siamo lontani anni luce dai club di Premier League, come Arsenal o Manchester United.

Un miliardo nel 2023

L'ultima volta che i Red Devils hanno rinnovato - in anticipo sulla scadenza - con l'Adidas, avevano raggiunto la ragguardevole cifra da 105 milioni di euro, con bonus ma anche alcuni malus qualora non fossero arrivati in Champions League. Significa che cinque anni prima lo United ha potuto firmare un accordo doppio rispetto a quello che firmeranno i rossoneri. Considerando che è un record italiano, è facile comprendere come la Serie A raggiunge un livello molto inferiore alla Premier.

Poi c'è l'Arsenal. Che nel 2022 aveva firmato un accordo, sempre con Adidas, da 8 stagioni. Per loro l'accordo finale era intorno ai 408 milioni, quindi 76 all'anno. Comunque un 50% in più rispetto a un contratto di sei anni più tardi. Insomma, il Milan incomincia a spingere sulle sponsorizzazioni, ma è distante anni luce dalle prime d'Europa.