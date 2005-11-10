Bologna, buone notizie per Palladino: Piccoli è tornato in gruppo. In due si allenano a parte
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:07Serie A
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04.11.2026 13:07Serie A
I rossoblù di mister Raffaele Palladino affronteranno sabato prossimo il Parma nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A.
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Proseguono al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti della squadra in preparazione alla trasferta di Parma: per i rossoblù di Raffaele Palladino - riporta il sito ufficiale del Bologna - attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto.
Per quanto riguarda i singoli, Roberto Piccoli è tornato ad allenarsi con il gruppo; seduta differenziata per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri.
Il prossimo impegno del Bologna in campionato
Il Bologna affronterà il Parma, al Tardini, nell'undicesimo turno di campionato: appuntamento a sabato 7 novembre, ore 18. I rossoblù sono reduci dal successo col Monza, mentre i gialloblù da quello con l'Atalanta.
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