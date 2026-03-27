Dolomiti Bellunesi, Cossalter: "Le 100 presenze un traguardo che mi rende felice e orgoglioso"

Thomas Cossalter, capitano della Dolomiti Bellunesi, ha parlato sui canali ufficiali a poche ora dal derby veneto contro l'Arzignano: "Le 100 presenze sono un traguardo che mi rende felice e orgoglioso soprattutto perché ho l’opportunità di rappresentare la società e un intero territorio. La prima gara ufficiale fu a Bolzano, contro la Virtus. L’unica partita che mi piacerebbe rigiocare è quella contro l’Union Clodiense Chioggia, persa davanti al nostro pubblico. E che consegnò agli avversari il definitivo primato. Ma, in generale, non ho alcun rimpianto, soprattutto dopo le emozioni vissute la scorsa primavera. Non cambierei nulla del mio percorso. Ci attende una gara complicatissima, al cospetto di una squadra in un buon momento di forma e ricca di ottimi atleti. Inoltre, è abituata a giocare con continuità in Serie C.

Anche noi, però, stiamo bene e non vediamo l’ora di scendere in campo. Proveremo a raccogliere il massimo. Toniolo è uno dei miei migliori amici. Quando una persona è così importante, condividi gioie e soddisfazioni, ma anche i momenti difficili. Sono dispiaciuto di non poterlo affrontare sul rettangolo verde. Gli sono molto vicino, ma lo conosco: saprà riprendersi nel migliore dei modi".