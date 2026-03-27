Pjanic svela i piani per il futuro: "Ho iniziato a lavorare come procuratore e intermediario"

Intervistato da Sky Calcio Unplugged, Miralem Pjanic ha svelato anche i suoi piani per la vita post ritiro dal calcio giocato. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Roma, Juventus e Barcellona:

"Ho iniziato a lavorare un po' come procuratore e intermediario. Mi sono calato in quel mondo, studiando e imparando le dinamiche. Per ora vado piano piano, ma stiamo già preparando dei colpi interessanti per il mercato estivo".

Sulle sue fonti d'ispirazioni nel calcio attuale, il bosniaco non ha dubbi: "Uno che ammiro tanto e con cui ho anche giocato è Pedri. Assomiglia veramente a Iniesta per come gioca. E mi piace moltissimo anche Vitinha, apprezzo molto quello che sta facendo".