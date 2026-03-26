A Cardiff come a Bergamo: tra Galles e Bosnia è 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco
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A Cardiff stesso risultato di Bergamo, dopo i primi 45' di gioco. La prima frazione tra Galles e Bosnia è infatti terminata 0-0, stesso risultato di Italia-Irlanda del Nord in corso di svolgimento alla New Balance Arena. Ricordiamo che l'Italia di Gattuso, qualora dovesse passare il primo playoff di questa sera, affronterà il 31 marzo la vincente della gara di Cardiff.
Queste le formazioni ufficiali di partenza:
Galles (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ambadu, James; Brooks, Wilson, James; Johnson. Commissario tecnico: Craig Bellamy.
Bosnia (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.
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