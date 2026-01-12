A Coverciano è stato inaugurato il primo corso per data analyst. Beretta: "Fondamentale"

A Coverciano nella mattinata di lunedì è stato inaugurato nell'aula magna del Centro Tecnico Federale, il primo corso di alta formazione in data analyst, organizzato dalla FIGC. Il programma prevede 48 ore di lezione, 24 in presenza e 24 online. Tra i vari docenti intervenuti, anche il Chief Technology Officer del Como 1907, Mo Dabbah, e il Senior Data Specialist dell’Inter, Giovanni Marchese.

Mario Beretta, presidente del settore tecnico della FIGC, ha commentato così la notizia: "Si tratta di un passaggio formativo che andava assolutamente fatto, per come si sta evolvendo il gioco del calcio ma anche la società in generale; tutti i club calcistici di alto profilo si stanno dotando di un dipartimento dedicato a questo settore. Questa è la mia prima uscita ufficiale da presidente e devo ammettere che non è male iniziare con questa sfida… ma sono fermamente convinto che i numeri servano".