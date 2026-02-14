Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus

L'Inter è pronta per il big match contro la Juventus. Un derby d'Italia che, per il gruppo nerazzurro e per il suo allenatore Cristian Chivu, ha un'importanza fondamentale per più di una ragione. I nerazzurri sono ancora a caccia del primo successo stagionale contro una big, motivo che già da solo basterebbe per alzare il livello di attenzione. Uscire da San Siro con tre punti, poi, permetterebbe a Lautaro e compagni di proseguire nella propria cavalcata solitaria in vetta e di allungare ulteriormente sul quinto posto in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

In attesa di capire come saranno fugati i dubbi di formazione principali, l'allenatore dell'Inter può sorridere per la disponibilità di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, due dei big del centrocampo mancati nelle ultime uscite. L'ex Cagliari sembra addirittura pronto per giocare titolare, mentre per il turco è probabile che verrà utilizzata la cautela, portandolo in panchina con Zielinski ancora in regia.

Le parole di Chivu alla vigilia:

"La Juve con l'arrivo di Spalletti è migliorata, ha dato un'identità in poco tempo. Parliamo di una squadra che mette in difficoltà chiunque. Noi continuiamo a sperare che le prestazioni saranno di buon livello. Questo tipo di partite dal punto di vista della motivazione trovi sempre qualcosa in più. Una partita importante e globale, per quello che rappresentano le società".