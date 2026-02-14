Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2

Il Milan di Allegri passa 2-1 alla Cetilar Arena contro il Pisa e accorcia in classifica, portandosi a -5 dall’Inter. Decidono il colpo di testa di Loftus-Cheek nel primo tempo e la giocata da fuoriclasse di Modric all’85’, dopo che Felipe Loyola aveva firmato il momentaneo pareggio nerazzurro. I rossoneri, avanti al 39’ su cross di Athekame, hanno sprecato nella ripresa il possibile 2-0 con il rigore fallito da Fullkrug, colpendo il palo esterno. L’1-1 del Pisa, nato da una respinta corta di Gabbia, ha riaperto tutto, ma nel finale la qualità del croato ha fatto la differenza. Nel recupero espulso Rabiot per doppia ammonizione.

Intervenuto a Sky Sport, mister Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria dei rossoneri: "Siamo contenti del risultati e di alcuni momenti della gara. Sono sfide che servono per rimetterci in careggiata perché negli ultimi 20 giorni abbiamo giocato solo due partite. Sembrava una partita in controllo ma in quei momenti può succedere di tutto. Modric? C'è sempre da imparare da lui perché è straordinario, non solo per l'aspetto tecnico, ma caratteriale. È li che si dividono i grandissimi giocatori da quelli normali. Rabiot espulso? Era diffidato e ora rimane in diffida. Però aveva bisogno di riposarsi, almeno così si riposa".

Amareggiato ma fiducioso Oscar Hiljemark, intervenuto sempre alla stessa emittente: "I tifosi sono stati fantastici, volevamo prendere minimo un punto in questa gara. Abbiamo perso, ma questo è il calcio. Contro le squadre che giocano con questa qualità tu devi stare attento per 90 minuti. Modric? Modric è un grande giocatore, ma noi tatticamente avevamo fatto molto bene fino al gol. Da domani inizieremo a preparare il match con la Fiorentina, ma serve sicuramente più cinismo in partite così".