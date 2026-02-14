Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 febbraio

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 01:00
Niccolò Righi

ROMA-CELIK: MANCA IL RINNOVO, INTER E JUVE CI PENSANO. TUDOR, DOPO LA JUVE PRONTO A RIPARTIRE DAL TOTTENHAM. MILAN, ALLE BATTUTE FINALI IL RINNOVO DI TOMORI. LOOKMAN SUPER ALL'ATLETICO MADRID: PUO' RISPINGERE NICO GONZALEZ ALLA JUVENTUS

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio a Zeki Celik, oggi alla Roma, ma in scadenza di contratto: sia Juve che Inter l’hanno messo nel mirino, e le ultime manovre bianconere a inizio mese hanno portato Ottolini in vantaggio. Si vuole ripartire da lui per la fascia destra, che tra l’arrivo di Holm - ma occorrono fino a 18 milioni totali per il riscatto - e la bocciatura di Joao Mario, ora al Bologna, un po’ di restyling l’ha già effettuato. Il turco ha aperto alla possibilità di salutare i giallorossi: le richieste restano alte, ben oltre i 2,8 milioni annui rifiutati dalla Roma. E la Juve è pronto ad accontentarlo, come vorrebbe accontentare Franck Kessie, altro possibile colpo a zero, seguito pure lo scorso gennaio e uno dei pochi ad aver convinto praticamente tutti. Sia dal punto di vista qualitativo, sia soprattutto dal punto di vista fisico. Del resto, dopo anni in Arabia, i principali dubbi si concentravano proprio lì: sulla tenuta. E la tenuta, dicono i dati, non è affatto un problema.

Il cambio di rotta del Tottenham prende forma concreta. Dopo l’addio a Thomas Frank, il club londinese ha accelerato le manovre per individuare il nuovo allenatore e nelle ultime ore ha compiuto un passo decisivo verso Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti avviati in mattinata tra le parti hanno prodotto un esito positivo. Il Tottenham ha individuato nell’ex tecnico di Marsiglia e Juventus il profilo ideale per guidare la squadra in una fase delicata della stagione, segnata da risultati altalenanti e da una situazione di classifica tutt’altro che rassicurante. Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto un accordo verbale tra Tudor e gli Spurs: il tecnico croato ha accettato una proposta che prevede un contratto fino a giugno 2026. Un’intesa che testimonia la volontà del club di affidarsi a un allenatore dal carattere forte e dalle idee tattiche ben definite, capace di incidere fin da subito. Ora resta soltanto l’ultimo passaggio formale: la firma sui documenti. Una volta completata, Tudor potrà iniziare ufficialmente la sua avventura in Premier League, chiamato a rimettere ordine e a dare identità a un Tottenham in cerca di stabilità e risposte immediate. E, soprattutto, alla ricerca della risalita dal sedicesimo posto del campionato inglese.

Sirene di mercato dalla Svizzera per Antonio Cimmaruta. Il centrocampista della Primavera del Napoli, classe 2007, è nel mirino del Losanna.
Ieri un gol sotto lo sguardo di Antonio Conte, un futuro da scrivere. Perché Cimmaruta riscuote consensi. Il Losanna ci pensa e ha già avviato i primi contatti tra le parti. Un'idea che può diventare qualcosa di più. La Svizzera chiama, il Losanna mette gli occhi sulla Cantera del Napoli...

MilanNews.it aggiorna oggi sul rinnovo di contratto che dovrebbe firmare a breve Fikayo Tomori, difensore rossonero con il contratto in scadenza a giugno 2027: l’accordo sia praticamente arrivato alle battute finali e che andrà solo ratificato a stretto giro di posta con la celebrazione del rito della firma al quarto piano di Casa Milan. Il nuovo contratto di Tomori con il club rossonero avrà come data di scadenza quella del 30 giugno 2030, dunque si parla di un quadriennale con uno stipendio che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni.

Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto ha analizzato la situazione di Nico Gonzalez e il possibile intreccio con Ademola Lookman in vista della prossima stagione. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid ma ancora di proprietà della Juventus, potrebbe infatti fare ritorno a Torino al termine dell’annata. Secondo quanto spiegato, il destino di Nico e quello di Lookman sarebbero in qualche modo collegati. L’attaccante nigeriano ha avuto un impatto straordinario con la maglia dell’Atletico, risultando decisivo sia in Liga sia in Coppa del Re, dove ha segnato un gol pesantissimo contro il Barcellona. Le sue prestazioni hanno conquistato tifosi e ambiente, rendendolo uno dei protagonisti della stagione. L’arrivo di Lookman, però, rischia di ridurre lo spazio a disposizione di Nico Gonzalez. Nonostante la grande stima di Diego Simeone nei suoi confronti e un rapporto molto positivo tra tecnico e giocatore, l’argentino potrebbe trovare meno continuità. Prima dell’infortunio, Nico aveva comunque fornito buone prestazioni ed era considerato una pedina importante nelle rotazioni del tecnico. Dal punto di vista contrattuale, l’operazione tra Juventus e Atletico è stata definita sulla base di un prestito oneroso da circa un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 32 milioni che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali (considerando almeno 45 minuti per partita). Al momento, Nico non è ancora vicino a questa soglia. Per questo motivo, il suo futuro a Madrid non appare così scontato. Esistono dubbi sul fatto che l’Atletico possa arrivare all’obbligo di riscatto automatico. Non è escluso che, a fine stagione, le parti possano anche sedersi al tavolo per rinegoziare le condizioni dell’eventuale acquisto, ma si tratta di uno scenario che verrà eventualmente valutato più avanti.

Il BRENTFORD BLINDA FINO AL 2031 IGOR THIAGO. IL FUTURO DI UPAMECANO SARA' ANCORA IN BAVIERA: RINNOVATO IL CONTRATTO COL BAYERN MONACO. IL PSG PIOMBA SU BALEBA DEL BRIGHTON

Il Brentford sceglie la continuità e mette al sicuro uno dei volti simbolo della sua stagione. Igor Thiago ha firmato un nuovo accordo quinquennale che lo legherà al club londinese fino all’estate del 2031, con un’ulteriore opzione a favore della società. Numeri alla mano, la decisione è più che giustificata: l’attaccante brasiliano ha già realizzato 18 gol in 27 presenze complessive, di cui 17 in Premier League, piazzandosi alle spalle del solo Erling Haaland nella classifica marcatori. Arrivato dal Club Brugge nel febbraio 2024, Thiago si è imposto rapidamente come punto di riferimento offensivo.

L’estate prossima promette un duello di mercato ad alta tensione per Carlos Baleba. Il centrocampista del Brighton è finito nel mirino dei grandi club europei, con il Paris Saint-Germain pronto a muovere i primi passi concreti per rinforzare la mediana. A Parigi la linea è chiara: investire su profili giovani, dinamici e capaci di incidere subito. Baleba risponde perfettamente all’identikit, tanto da essere considerato il tassello ideale per dare equilibrio e fisicità al centrocampo, liberando maggiore spazio offensivo a Vitinha. Non è un caso che il club stia valutando un investimento importante, secondo Fichajes.net addirittura da 100 milioni di euro. La concorrenza, però, è feroce. Chelsea e Tottenham seguono da vicino l’evoluzione del dossier, mentre il Newcastle United monitora costantemente le prestazioni del camerunense. Sullo sfondo resta anche il Manchester United, che aveva già avviato contatti la scorsa estate. Il Brighton, forte di un contratto fino al 2028, non ha fretta e ha fissato una soglia minima molto elevata, convinto che il potenziale di Baleba sia paragonabile a quello di Moisés Caicedo. Pagato 27 milioni poco più di un anno fa, oggi il suo valore è schizzato alle stelle grazie a prestazioni mature e continue in Premier League e alle presenze con la nazionale camerunense.

Dopo mesi di incertezze e voci di mercato, il Bayern Monaco ha messo il punto finale a una delle questioni più delicate della stagione. Dayot Upamecano, in scadenza di contratto a fine stagione e finito nel radar di diversi top club europei – tra cui il Real Madrid – ha scelto di legarsi ancora a lungo al club bavarese. Per settimane l’intesa è sembrata lontana, nonostante l’apertura del giocatore a restare a Monaco. Alla fine, però, la volontà reciproca di proseguire insieme ha prevalso e il Bayern ha ufficializzato il prolungamento fino al 30 giugno 2030, blindando uno dei pilastri della propria linea difensiva.

