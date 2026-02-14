Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram

In casa Juventus c'è voglia di battere l'Inter. Per blindare la corsa al quarto posto e, perché no, provare a riaprire la questione Scudetto. Guai a parlarne dalle parti della Continassa, ma un successo a San Siro contro la capolista ridisegnerebbe le dinamiche del campionato nel finale di stagione.

La squadra bianconera si presenterà a Milano col dubbio delle ultime ore in merito alle condizioni di Khephren Thuram, uno dei grandi protagonisti attesi non solo per lo scontro diretto col fratello Marcus. Il centrocampista francese ha ricevuto un colpo nell'ultimo allenamento alla Continassa e solo la rifinitura che andrà in scena fra poche ore potrà dare una direzione e sciogliere i dubbi di Spalletti in merito al suo impiego. Al momento è più no che sì, ma una scelta definitiva non è ancora stata presa. Nel caso, già pronto e preallertato Teun Koopmeiners.

Le parole di Locatelli:

In modo inusuale, a presentare la sfida in conferenza stampa non è stato Luciano Spalletti, bensì il capitano bianconero Manuel Locatelli che davanti ai giornalisti ha così parlato: "Sappiamo tutti dell'importanza della partita e conosciamo la loro forza dell'Inter, hanno un grande allenatore e giocano insieme da tanto tempo, sono maturi. A noi è mancata un po' questa maturità, alcune partite dovevamo vincerle, anche partite sporche. Ora però siamo più consapevoli e abbiamo fiducia. Dobbiamo avere questa personalità e fare un grande partita domani".