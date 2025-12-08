Milan, Pulisic: "Voglio fare sempre più gol e assist, felice di aver aiutato la squadra"
Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara contro il Torino vinta per 3-2 grazie alla sua doppietta nella ripresa: "Due giorni fa ero morto, oggi mi sentivo molto meglio e sono felice di aver aiutato la squadra".
A quanti gol vuoi arrivare quest'anno?
"Per me la cosa più importante è vincere le partite, voglio fare sempre più gol e assist".
