A volte ritornano: Gasperini aspetta Zirkzee per alzare il tasso tecnico (e le ambizioni) della sua Roma

“Se Dybala sta bene gioca sempre. Non abbiamo altri giocatori di quella qualità”. Gian Piero Gasperini, che di attaccanti ne vorrebbe sempre uno in più rispetto a quelli che ha, e non dice mai le cose a caso, ha parlato così dell’impiego della Joya. Il gioiello fragile della Roma, di cui il suo allenatore non può privarsi perché, tolto Soulé e in parte El Shaarawy, tutti gli altri attaccanti che gli gravitano attorno non lo hanno mai entusiasmato. A una squadra che ha una classifica da lotta scudetto, serve un attacco all’altezza: quello che Ricky Massara, ds giallorosso, sta provando in questi giorni a mettere a disposizione di Gasp.

Una poltrona per due. Ma nessuno brilla. Nel reparto offensivo della Roma la delusione principale è sicuramente Bailey, ma anche i due centravanti non hanno convinto Gasperini. Dovbyk e Ferguson - quest’ultimo molto pungolato di recente dall’allenatore - sono lontani da quello che l’ex Atalanta vorrebbe. A differenza di Joshua Zirkzee, il grande oggetto del desiderio romanista.

Titoli di coda a Manchester. Arrivato allo United nel 2024 per circa 42 milioni di euro, Zirkzee è uno dei tanti giocatori finiti nel tritacarne degli anni più bui della storia recente dei Red Devils. Con il connazionale ten Hag non è mai scattata la scintilla: un gol in tredici partite. L’avvento di Ruben Amorim ha leggermente migliorato le cose: 44 partite, 7 reti. Numeri che però certificano lo status di comprimario, che ormai sta stretto all’olandese.

Dove può giocare alla Roma. Sulla carta, la collocazione ideale è proprio quella di centravanti: lo ha fatto a Bologna, con ottimi risultati, avrebbe dovuto farlo a Manchester. Però Zirkzee, che forse non è il più gasperiniano degli attaccanti, piace molto alla Roma anche per la sua grande qualità tecnica e la sua duttilità: può giocare anche a supporto, nel 3-4-2-1 del tecnico di Grugliasco. E alzare il livello, magari per sognare davvero in grande.