Zirkzee si ripresenta ai suoi tifosi: non segnava all'Old Trafford da un anno

Joshua Zirkzee è stato il protagonista assoluto, in positivo ed in negativo, del deludente 1-1 ottenuto dal Manchester United nella giornata di ieri contro il Wolverhampton. L'ex attaccante del Bologna ha dapprima realizzato il gol del momentaneo vantaggio per i Red Devils, grazie ad una bella giocata e anche grazie alla fortuna che lo ha assistito per la deviazione fortuita di un difensore avversario.

Al contempo però è stato anche il giocatore che ha permesso ai rivali di trovare il pareggio, visto che il gol di Ladislav Krejčí al 45' è arrivato grazie ad una sua deviazione di testa in area alquanto imprecisa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra.

L'attaccante olandese comunque ha mostrato segnali di vita in un momento in cui il suo nome è più che mai in bilico al Manchester United, con la Roma di Gian Piero Gasperini che lo aspetta a braccia aperte in Italia per rilanciarlo. Zirkzee ha anche concluso una serie negativa che sembrava interminabile di 15 presenze in Premier League in casa senza nemmeno un gol per il Manchester United. Con il gol siglato ieri infatti ha segnato il suo primo all'Old Trafford da quella che aveva trovato nella sfida giocata contro l''Everton nel dicembre 2024.