Da Dragusin a Zirkzee: c'è voglia di Italia. L'apertura de La Stampa: "Nostalgia Serie A"

"Nostalgia Serie A" è il titolo riassuntivo proposto oggi sulla prima pagina sportiva de La Stampa per sintetizzare la voglia di tornare in Italia di diversi giocatori volati all'estero nelle ultime sessioni di mercato. Tra questi spiccano Radu Dragusin, Jushua Zirkzee e Giacomo Raspadori, ma anche Federico Chiesa e Lorenzo Insigne: "Dragusin tentato dalla Juve, Zirkzee e Raspadori vicini alla Roma. Sempre più calciatori passati dall'Italia confidano nel mercato di gennaio per tornare. Compresii campioni d'Europa Insigne e Chiesa", scrive il giornale facendo il punto della situazione sulle ultime trattative.

Il quotidiano torinese si concentra poi anche sulle possibili mosse del Torino in entrata e in uscita: "Anche il Toro in corsa per Mandas. La Lazio oltre Casadei vuole Ilic - si legge -. Contatti per il portiere, già accostato alla Juve, in previsione dell'addio di Israel".