Gasperini brama un bomber per la sua Roma, il prescelto è Zirkzee. L'offerta al Man United

Gasperini ha speso parole d'elogio ripetute per Dybala, che nella sua Roma più di una volta è stato utilizzato da centravanti in questi suoi primi mesi di esperienza nella Capitale, ma è una scelta da ricondurre in un certo senso a un'insoddisfazione da parte del tecnico di Grugliasco nei confronti dei 'veri' numeri nove a sua disposizione. Con Artem Dovbyk il feeling non è mai scattato, con il giovane Evan Ferguson il rapporto si sta sviluppando in chiaroscuro: l'irlandese classe 2004 è stato molto discontinuo fin qui nel suo apporto e il prestito dal Brighton potrebbe persino essere interrotto anzitempo. Ciò che Gasp sottintende è che accoglierebbe volentieri un nuovo attaccante portato dal mercato.

La Roma, vista anche la partenza positiva del nuovo corso Gasperini, ha tutta l'intenzione di provare ad accontentare il proprio allenatore e il primo obiettivo di mercato nella short list di Massara è ormai acclarato e riporta al profilo capelluto di Joshua Zirkzee (24 anni), in Serie A già ammirato con le maglie di Parma e soprattutto Bologna, ma più che altro finito ai margini del progetto Manchester United praticamente sin dagli albori della sua avventura in Premier League.

La Roma vuole Zirkzee e, da quanto filtra, il risultato rimane lo stesso anche invertendo i fattori. D'altronde la punta olandese in Serie A, e nello specifico nel Bologna allora guidato da Thiago Motta, ha trovato qualcosa più di una comfort zone, è nei fatti lo scenario in cui è riuscito a esprimersi con maggior continuità sui livelli che in molti prevedevano per lui già dai primi vagiti di carriera. L'idea della Roma è di sviluppare la trattativa su un prestito oneroso (circa 5 milioni di euro) nel quale inserire un obbligo di riscatto condizionato attorno ai 30. Il giocatore ha già dato il suo gradimento verso la destinazione giallorossa, forte di questo la società capitolina proseguirà con decisione nelle contrattazioni.