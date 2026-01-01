Abodi sull'Italia ai Mondiali, Malagò parla con allenatori e calciatori: le top news delle 18

Da ieri sera è ufficiale, la finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio sarà tra Lazio e Inter. Di fatto lo era già, visto che si gioca allo stadio Olimpico, ma la squadra biancoceleste giocherà l'ultimo atto in casa anche formalmente, visto che nel sorteggio la Lazio è stata estratta come squadra di casa e l'Inter ospite.

Una Coppa Italia, quella dell'edizione 2025/2026, che ha fatto registrare dati abbastanza bassi in termini di ascolto, anche per via dell'assenza delle formazioni più seguite e tifate del paese, ad esclusione dell'Inter. Lo share medio della competizione è calato di quasi due punti percentuali, passando dal 14,6% della passata edizione al 12,9 di quella attualmente in corso. E per dare un ulteriore elemento, la semifinale di ieri tra Atalanta e Lazio è solo al quarto posto di questa stagione per quanto concerne le sfide più viste in Coppa Italia.

Si fa un gran parlare della possibilità che l'Italia venga ripescata al posto dell'Iran e che partecipi quindi alla prossima edizione dei Mondiali. Uno scenario sul quale si è espresso nelle scorse ore anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport dell'attuale compagine al Governo: "L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo".

Giovani Malagò, il candidato preferito della Lega Serie A per la presidenza della FIGC, ha parlato al termine dell'incontro con AIC e AIAC, associazioni di categoria per gli allenatori e per i calciatori: "Sono state due ore di incontro, con le associazioni di calciatori e allenatori. Abbiamo parlato di tanti temi, hanno fatto presente le loro istanze e problematiche, anche molto documentate e dettagliate, che si uniscono a quelle di altre componenti: la prossima settimana si confronteranno al loro interno. Lo spirito è stato oggettivamente ottimo, propositivo sotto tutti i punti di vista. Era una visita doverosa, ufficiale: aspettiamo qualche giorno e poi tiriamo le fila".