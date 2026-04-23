Real Madrid, a Mbappè l'ipotesi Mourinho piace: like ad un post sul ritorno dello Special One

Nelle ultime settimane, il rendimento altalenante del Real Madrid ha alimentato le voci su un possibile cambio della guardia in panchina, con un nome che svetta su tutti: José Mourinho. Il tecnico portoghese, già alla guida dei Blancos tra il 2010 e il 2013, ha lasciato un segno indelebile vincendo una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa, e non ha mai nascosto il suo legame speciale con Florentino Pérez.

Ritorno di Mourinho? A Mbappè 'piace'

L'attuale allenatore del Benfica è tornato al centro del dibattito social dopo un post virale dell'account Score 90, che trovate qui sotto. La pubblicazione analizzava l'incredibile evoluzione realizzativa di Cristiano Ronaldo proprio sotto la gestione dello "Special One", lanciando una provocazione che ha scatenato i tifosi: Mourinho potrebbe avere lo stesso impatto rigenerante anche sul rendimento offensivo di Kylian Mbappé?

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La suggestione ha trovato una sponda inaspettata proprio nel fuoriclasse francese, il cui "like" tattico al post non è passato inosservato. Questo gesto è stato immediatamente interpretato come un segnale di apertura verso l'allenatore portoghese, aggiungendo ulteriore pepe a una situazione già incandescente. Mentre il Real riflette sul futuro, il possibile ritorno di Mourinho al Bernabéu sembra essere molto più di una semplice operazione nostalgia.