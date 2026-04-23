Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Spinazzola: l'esterno valuta offerte di altri club

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli è ancora tutto da definire. L’esterno azzurro, in scadenza a giugno, si allontana sempre di più dalla permanenza, con il rinnovo che al momento resta una pista complicata. Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, “i dialoghi sono fermi e non è stata presa ancora una decisione definitiva”. Una fase di stallo che mantiene aperti diversi scenari per il suo futuro.

Nel frattempo, Spinazzola si guarda intorno: il laterale ha già ricevuto alcune proposte in vista di un trasferimento a parametro zero. Il Napoli, invece, continua a riflettere e rimanda ogni scelta, anche in base a quella che sarà la guida tecnica per il prossimo anno. La situazione resta in bilico, ma la sensazione è che l’ipotesi di un addio stia diventando sempre più concreta.