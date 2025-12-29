Dalla Francia: Aboukhlal pronto a salutare il Torino. Il marocchino tornerà in Ligue 1

Il Nantes si muove sul mercato invernale per rafforzare la squadra e aumentare le possibilità di salvezza in Ligue 1. Dopo l’arrivo del terzino sinistro colombiano Deiver Machado e del centrocampista Rémy Cabella in prestito dall’Olympiacos, i Canarini hanno messo nel mirino Zakaria Aboukhlal, attaccante marocchino di 25 anni attualmente al Torino.

Aboukhlal, ex Tolosa, ha vissuto una prima parte di stagione difficile in Italia: appena 245 minuti giocati in 11 presenze senza gol né assist, una realtà ben distante dai 25 gol e 9 assist messi a segno in 83 partite con i francesi. Con i granata non è riuscito a imporsi e il Nantes vede in lui l’occasione di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore già abituato alla Ligue 1. Secondo Ouest-France, l’accordo tra i due club sarebbe già stato trovato: si tratterebbe di un prestito fino a giugno con opzione di acquisto, con il Nantes pronto a coprire parte dello stipendio del giocatore. Aboukhlal ha già avuto un colloquio telefonico con il nuovo allenatore Ahmed Kantari, mentre la palla passa ora al giocatore, che dovrà dare il via libera al trasferimento.

Il Nantes, 17° in classifica con 9 sconfitte e solo 2 vittorie, cerca di risollevarsi dopo l’esonero di Luis Castro e l’arrivo di Kantari. L’obiettivo è chiaro: evitare la retrocessione e completare la rosa con un difensore centrale e un centrocampista prima della riapertura del campionato. Aboukhlal rappresenta quindi il tentativo di portare esperienza e qualità in un reparto offensivo che ha bisogno di nuove soluzioni per la seconda metà di stagione.