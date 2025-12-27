Juventus, Koopmeiners: "Oggi è importante vincere anche per me, dovremo andare forte"

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, prima del match contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo avuto buoni risultati nelle ultime partite e vogliamo continuare così. Ora c'è un'altra partita difficile, bisogna andare forti in campo".

Un 2025 complicato per te: cosa ti aspetti dal 2026?

"Speriamo di vincere oggi, è importante anche per me. Faccio ogni giorno il 100% per questa squadra perché dobbiamo vincere in questa società. E vogliamo questo".

Cosa serve per vincere oggi?

"Dobbiamo andare forte, servirà energia sia in difesa che con la palla. Vogliamo i tre punti".