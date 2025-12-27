Juventus, Koopmeiners: "Felice di essere tornato, in Serie A non ci sono gare facili"

Teun Koopmeiners, difensore-centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro il Pisa: "Vediamo dove giocherò. Sono felice di essere tornato, è importante continuare così: abbiamo fatto due risultati molto buoni ma dobbiamo vincere anche oggi. Non ci sono partite facili in Serie A, il Pisa è una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo andare forte come con Bologna e Roma, bisogna giocare bene con la palla e difendere con energia".

Cosa è cambiato con questi ultimi risultati?

"Finalmente siamo più vicini alle squadre sopra, vogliamo andare ancora più su perché siamo la Juve e abbiamo bisogno di fare più punti. Queste vittorie sono state importanti per il morale, siamo a metà campionato e ci sono tante gare da giocare".