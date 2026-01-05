Adani: "Zielinski è il centrocampista moderno. Dove può giocare Frattesi in questa Inter?"

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, è tornato a commentare la gara dei nerazzurri, che ieri hanno vinto nettamente con il risultato di 3-1 contro il Bologna. Il commentatore sportivo, intervenuto durante la puntata di Viva el Futbol, si è concentrato soprattutto sulla prova di Piotr Zielinski: "Se gli chiedete di descrivere il centrocampista moderno, probabilmente descrive se stesso".

Adani elenca poi le caratteristiche del polacco: "Usa i due piedi, gioca in tutti i ruoli, sa associarsi con tutti i reparti. Doveva mettersi alle spalle il passato e trovare continuità nel presente. Noi ci aspettavamo diventasse il titolare al posto di Mkhitaryan già l'anno scorso, è il suo naturale successore, peraltro preso a parametro zero. È tornato ai massimi livelli, dentro un collettivo che gioca bene".

Infine, spazio a Davide Frattesi: "Lasciando da parte il mercato, quanto spazio meriterebbe il classe '99 in questo centrocampo? Ha dato tanto all'Inter, ha segnato gol al Bayern e al Barcellona l'anno scorso, e ha dato tanto pure alla Nazionale italiana. Ma in questo roster di centrocampisti dove lo collochi?".