Addio a gennaio per Acerbi? Se dovesse arrivare una proposta, l'Inter non si opporrebbe

Da intoccabile e sempre titolare, a difensore non più indispensabile: per Francesco Acerbi il momento all'Inter non è roseo, a dispetto dell'ultima convincente prova da titolare, e da ex, contro la Lazio. Tre panchine nelle ultime quattro hanno aperto un nuovo file relativo al centrale e al suo futuro immediato: il trentasettenne — che dopo il gol al Barcellona sperava in un rinnovo biennale — non è più il pupillo del suo allenatore, e questo sembra evidente.

Tra l’altro il calciatore con l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dell’Italia sogna un’ultima "Last dance" con gli Azzurri, consapevole che all’eventuale Mondiale il suo carisma e la sua leadership potrebbero fare più che comodo, rivela Tuttosport.

Acerbi non gradisce questa alternanza, qualora dovesse arrivare una proposta interessante al calciatore già a gennaio, i nerazzurri potrebbero non opporsi, anticipando di fatto di pochi mesi un addio che ora pare inevitabile entro l’estate del 2026. Per una scelta clamorosa, ma comunque logica.