Inter, Chivu fa la conta degli infortunati: Acerbi e Darmian verso il rientro nel 2026

Cristian Chivu butta un occhio all’infermeria. Dopo l’eliminazione in semifinale per mano del Bologna in Supercoppa Italiana, l’Inter tornerà in campo per preparare la sfida di domenica sera sul campo dell’Atalanta. Una partita difficile contro una squadra che ha superato a fatica il Genoa nell’ultimo turno con un gol nel finale di Hien. Il tecnico nerazzurro farà la conta degli indisponibili per poi puntare al nuovo anno con fiducia in vista del triplo impegno fra campionato, Coppa Italia ma soprattutto la Champions League che entra nel vivo.

E ai box in queste ultime settimane ci sono due uomini importanti per la scacchiera nerazzurra. Il primo è Matteo Darmian e il secondo è Francesco Acerbi. L’esterno era a Riad con la squadra ma serve ancora del tempo per recuperare definitivamente. Occorre fare in fretta vista l’indisponibilità di Dumfries e la mancanza di un giocatore di ruolo sulla fascia destra. Motivo per cui il club interverrà sul mercato. Stesso discorso per il centrale che è alle prese con un risentimento al bicipite femorale della coscia destra.

Per entrambi i giocatori potrebbe essere finito l’anno solare. La possibilità, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è quella di tornare in campo nel 2026 magari già dalla partita in casa del Parma in programma il 7 gennaio.