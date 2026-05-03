Milan, è il momento di insistere. Allegri non distoglie lo sguardo da una parola

È il momento di insistere. Il Milan, oggi, sarà ospite a Reggio Emilia del Sassuolo e con una vittoria si avvicinerebbe sensibilmente alla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Ai rossoneri, infatti, mancano sei punti contati, da conquistare nelle prossime quattro partite. A cominciare, evidentemente, da oggi.

Le parole di Allegri

Allegri, nonostante le tante voci di mercato degli ultimi giorni e i due incontri a Casa Milan con Furlani e Tare per programmare il prossimo futuro, dice di voler pensare prioritariamente solo al presente e al campo: "Noi dobbiamo ottenere il massimo risultato. Il Sassuolo è molto tecnico, ti può far gol in ogni momento. Sta facendo un ottimo campionato con giocatori ed un allenatore bravo. Fabio Grosso è la rivelazione di questo campionato, lo conosco dalla Primavera della Juventus e ha fatto passi in avanti importanti. Mancano ancora sei punti alla matematica certezza della Champions. Va affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire".

La probabile formazione del Milan

Anche contro i neroverdi, il tecnico rossonero confermerà il 3-5-2 visto nelle ultime partite: Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan, Saelemaekers e Estupinan (in vantaggio su Bartesaghi) sugli esterni, in mezzo Fofana, Jashari (sostituto di Modric, out già per tutto il campionato) e Rabiot, davanti Leao e Nkunku, con quest'ultimo avanti nel ballottaggio con Pulisic.