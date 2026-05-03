Roma, contro la Fiorentina occasione per il 5° posto. Gasp ritrova tre pedine fondamentali

La Roma si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con una classifica ancora tutta da definire e con un margine d’errore ridotto al minimo. A sole quattro giornate dalla fine, ogni partita può cambiare gli equilibri nella corsa europea e i giallorossi sanno di non poter lasciare punti per strada.

Roma, occasione sorpasso: battere la Fiorentina significherebbe blindare (o quasi) la qualificazione europea

Roma-Fiorentina rappresenta un’occasione concreta per portarsi al quinto posto in solitaria. Domani sera, i giallorossi scenderanno in campo conoscendo già i risultati delle altre dirette concorrenti e potranno sfruttarne i passi falsi. Il Como, ad esempio, è stato fermato sullo 0-0 dal Napoli, lasciando aperta la porta al sorpasso. Allo stesso tempo, una vittoria contro i viola permetterebbe di staccare l’Atalanta, attualmente settima. Questo scenario avvicinerebbe la Roma a un piazzamento europeo in vista della prossima stagione, in attesa anche della finale di Coppa Italia. L’Europa League resta l’obiettivo minimo del club e, per avere maggiori certezze, il quinto posto diventa fondamentale. Nel frattempo, Gasperini continua a guardare anche più in alto, sperando ancora nella qualificazione in Champions. Oggi, però, la Juventus ha la chance di allungare momentaneamente sulle inseguitrici contro un Hellas Verona già retrocesso.

Celik, Koné e Dybala verso una maglia da titolare: le ultime da Trigoria

Per quanto riguarda la probabile formazione, arrivano segnali positivi. Zeki Celik va verso una maglia da titolare dopo aver smaltito il problema al flessore accusato contro il Bologna. A centrocampo è pronto a rientrare Manu Koné, che ha definitivamente superato la lesione muscolare rimediata lo scorso 20 marzo e torna a disposizione dopo più di un mese di stop. Davanti, Paulo Dybala sembra aver ritrovato buone sensazioni in allenamento nel corso della settimana e si candida per partire dall’inizio. Per avere conferme servirà attendere la conferenza stampa delle 13:30 di Gasperini.