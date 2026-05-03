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Spalletti ritrova Yildiz: verso il ritorno da titolare dopo l’infortunio

Spalletti ritrova Yildiz: verso il ritorno da titolare dopo l’infortunio TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha svolto l'allenamento della vigilia e il gruppo bianconero ha lavorato al completo. Mancavano solo Milik e Cabal che ormai hanno finito la loro stagione. Dunque, Spalletti ha ampi margini di scelta in vista della sfida contro il Verona. Il tecnico di Certaldo in modo particolare si è soffermato sulle condizioni di Yildiz: “È una cosa che viene valutata a 360 gradi in maniera corretta soprattutto per il valore del ragazzo. Noi sappiamo quanto è importante per noi. Ci vuole essere e noi vogliamo che ci sia. Poi ha avuto questa piccola infiammazione anche se negli ultimi due allenamenti è andato molto bene e non ha avvertito nessun dolore. Non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro alla partita".

Spalletti deluso dalla prestazione contro il Milan.
In conferenza stampa, Spalletti è tornato sulla prestazione della Juventus contro il Milan: “La Champions in generale non premia la sicurezza. Premia chi crea lo scompiglio non chi lo evita. Noi si tende ad avere controllo nelle situazioni del nostro calcio. In Champions League hanno questa attenzione nelle giocate che spaccano gli equilibrio, oltre i reparti, gli avversari. Ci sono calciatori forti dentro la Champions, che creano questa instabilità. La velocità del gioco, le giocate di quelle che danno vantaggio di quei calciatori lì, creano difficoltà. In questa velocità di gioco si crea una instabilità dove tu puoi prendere vantaggi ma reggere a quell’urto lì, a quelle corse lì, diventa più difficile. Il calcio moderno per me va verso questa decisione di prendersi qualche rischio, non paga soltanto mantenere un ordine e un ritmo basso. Poi nel ritmo basso tutto diventa prevedibile, leggibile. Bisogna un po’ adeguarsi a questo livello qui. Mantenere il proprio stile di gioco quando il battito cardiaco sembra toglierti il fiato è un’ulteriore qualità. Rimanere lucidi in quelle partite diventa difficilissimo ma se mantiene equilibrio ci sta tu vada a prendere vantaggio da ciò che genera la partita. La direzione è comunque quella. Io non sono rimasto contento dalla partita di Milano, giocare queste partite ti rimpicciolisce un po’. Ti tiene in ordine, porti il risultato a casa ma non prendere posizione non mi piace. Non voglio vederlo dalla mia squadra, ti fa stare a metà con ciò che vogliamo diventare. Se non mantieni un livello di frequenza tutto diventa prevedibile, ci siamo adattati alle regole del Milan e questo non mi piace. Avevo un buco nello stomaco perché sono fatto così e lo vivo così, l’ho fatto subito presente alla squadra il giorno dopo. In Champions League c’è un livello differente". Il tecnico di Certaldo ha anche sottolineato, che a suo Vlahovic avrebbe voglia di restare alla Juventus: “Vuole rimanere? Sì, perché si sta allenando con grande entusiasmo, è un professionista con grande carattere, lui ha le caratteristiche che mancano alla squadra. Come per Yildiz, anche lui sa di poter essere utile per queste 4 partite a mettere del suo per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche, abbiamo dovuto perfezionare il lavoro addosso a lui perché ha subito un infortunio di quelli belli tosti. Ma ce l’abbiamo a disposizione e questa è la cosa fondamentale. Poi è a disposizione con il ghigno giusto".  

Un solo dubbio di formazione.  
In casa Juventus le scelte di formazione, verso la gara contro il Verona, sembrano fatte. Luciano Spallletti confermerà il 3-4-2-1 visto nelle ultime settimane. In porta ci sarà ancora Di Gregorio che si è ripreso il posto da titolare. In difesa si ripartirà dalle tre certezze di Spalletti ovvero Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra agirà McKennie con Holm che partirà dalla panchina, in mezzo spazio a Locatelli che avrà al suo fianco Thuram. Il francese, in settimana, ha lavorato quasi sempre in gruppo ad eccezione di un giorno. Il fastidio al ginocchio sembra sotto controllo perciò Thuram va verso una maglia da titolare. A completare la mediana, sulla corsia di sinistra, ci sarà Cambiaso. Sulla trequarti Spalletti si affiderà a Conceicao, ma resta il dubbio su chi giocherà al suo fianco. Questo è l'unico nodo di formazione in casa Juventus, infatti, Yildiz sta meglio ma si è allenato solo due giorni insieme ai compagni. Per questo motivo il turco è in ballottaggio con Boga anche se la sensazione è che, questa volta, il numero 10 bianconero possa tornare tra i titolari. In attacco, invece, sarà confermato David, con Vlahovic pronto ad entrare a gara in corso anche se ha un minutaggio ridotto.

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