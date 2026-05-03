Inter, può essere la notte dello Scudetto: Chivu con la ThuLa per la storia?

Dopo una stagione condotta con continuità in cima alla classifica, l'Inter si trova a un passo dal traguardo. Oggi, nella trentacinquesima giornata di Serie A, la squadra di Cristian Chivu ospita il Parma a San Siro con la possibilità di chiudere matematicamente il discorso scudetto: ai nerazzurri basta non perdere per conquistare il ventunesimo titolo della storia del club e tornare a stappare lo champagne dopo il tricolore vinto nella stagione 2023-2024 sotto la guida di Simone Inzaghi. I ducali arrivano alla trasferta milanese in una posizione di classifica che non impone risultati particolari, liberi quindi da ogni tipo di pressione. I nerazzurri vedono il risultato a portata di mano, dopo una maratona fatta di accelerate, cadute, momenti di tensione e gioia. Tutto in pochi mesi, volati via con grande intensità in quella che può essere definita la stagione della rinascita.

Se sarà così - e lo sarà - gran parte del merito sarà di Cristian Chivu, l'esordiente sulla panchina di una big capace di ribaltare psicologicamente una squadra a pezzi e tornata a credere in se stessa e nelle proprie potenzialità. "Un centimetro alla volta", tanto per citare Al Pacino in Ogni maledetta domenica. E in effetti è stato davvero così, dalla roboante vittoria nella prima partita di campionato contro il Torino, passando per le sconfitte con il Milan e un marzo da incubo, fino alla rinascita dell'ultimo mese, quando la squadra ha azzannato lo scudetto come uno squalo tigre in caccia,

Dovrebbero essere quattro i cambi del tecnico nerazzurro rispetto alla gara disputata a Torino. In porta confermato Sommer. In difesa Bastoni è favorito per rientrare dal primo minuto al posto di Carlos Augusto, con Akanji e Bisseck a completare il reparto. Sulle fasce Dimarco agirà a sinistra, mentre a destra Dumfries dovrebbe rilevare Darmian. A centrocampo, in assenza degli infortunati Calhanoglu e Luis Henrique, Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic per affiancare Barella e Zielinski. In attacco Thuram è confermato, mentre accanto a lui il favorito è Lautaro Martinez su Pio Esposito. L'argentino, quindi, potrebbe ritornare al centro dell'attacco dopo l'ultimo match disputato contro la Roma, quando l'Inter ha dato una sterzata definitiva alla stagione. Dopo il match di questa sera, la festa, ma la finale di Coppa Italia farà per forza spostare i caroselli, per impreziosire ancor di più la bacheca di Viale della Liberazione.