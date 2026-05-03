Calciomercato Juventus, Gonzalo Garcia nome caldo. Problema formula di trasferimento

Gonzalo Garcia è uno dei nomi caldi sul taccuino della Juventus. Lo ha confermato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sul suo canale Youtube ha parlato del futuro dell'attaccante spagnolo classe 2004, attualmente in forza al Real Madrid. Queste le sue parole:

"Gonzalo Garcia è uno degli attaccanti più promettenti in Spagna. Mi trovo a Madrid e assicuro che nella tifoseria del Real Madrid è uno dei calciatori più stimati.

Posso dire che ha un'infinità di possibilità davanti per quest'estate. Ci sono club portoghesi, club spagnoli, club tedeschi, qualche club di Premier e club italiani.

La Juventus c'è su Gonzalo Garcia, la Juventus è interessata a Gonzalo Garcia, quindi occhio.

È un nome da tenere sicuramente sotto osservazione perché è un profilo giovane, 22 anni, con 25 partite in Liga quest'anno, quattro gol e contratto fino al 2030. Bisogna capire se poi la Juventus è propensa ad accettare di buon grado la formula di cessione che il Real Madrid impone. Ci sono squadre disposte ad accetarle. E per formule intendo le stesse che ha accettato il Como per Nico Paz, ovvero recompra più percentuale su futura vendita, ossia il 50%. La Juventus deve capire un po' le condizioni dell'operazione, se accettarle o non accettarle, però sicuramente è un nome da tenere in lista per la Juventus".