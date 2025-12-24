Udinese, ritiro a Natale per ricompattare il gruppo: Nani smentisce la lite Zaniolo-Okoye

Negli ultimi giorni attorno all’Udinese si sono rincorse voci e indiscrezioni dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. In particolare si è parlato di una presunta lite nello spogliatoio tra Nicolò Zaniolo e Maduka Okoye, indicato come responsabile dell’episodio che ha lasciato i friulani in dieci uomini al “Franchi”.

A fare chiarezza è il group technical director Gianluca Nani, che al Messaggero Veneto ha smentito in maniera netta:

«Sono solo fantasie».

Nessuna lite tra Zaniolo e Okoye: la ricostruzione

Nani ha ricostruito quanto accaduto negli spogliatoi dell’Udinese a Firenze, escludendo qualsiasi clima di tensione.

«Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita: c’era soltanto tanta delusione», ha spiegato il dirigente bianconero.

Nel corso del primo tempo si sono visti alcuni scambi di opinione accesi in campo, come quello tra Solet e Piotrowski, ma anche in questo caso Nani ridimensiona:

«Li ho notati anch’io, ma ho visto anche gesti di distensione. Nessuno se l’è presa con un compagno».

Altro punto chiarito riguarda la sostituzione di Zaniolo all’intervallo.

«Runjaic ha spiegato di voler cambiare interpreti nel 4-4-1 dopo aver subito tre gol. Nicolò ha accettato la scelta serenamente, così come Zanoli che era stato ammonito. Tra loro c’è feeling, non ho visto alcun astio».

Sulle voci di tensioni con Okoye, Nani aggiunge:

«Ho parlato con Zaniolo ed era molto abbattuto. Mi ha detto: “Perché devono sempre coinvolgermi?”. Qui a Udine non ha mai sgarrato e sta facendo di tutto per tornare al top».

Ritiro anticipato Udinese: il vero motivo

Resta la decisione della società di ordinare un ritiro anticipato alla vigilia di Natale, scelta che aveva alimentato le voci su presunti provvedimenti disciplinari.

In realtà, spiega Nani, non si tratta di una punizione:

«Il ritiro è stato deciso per voltare pagina immediatamente e preparare al meglio le prossime gare contro Lazio, Como e Torino».