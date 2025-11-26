TMW AEK Atene, Brignoli su De Gea: "Chi ha la brillante idea di criticarlo? È uno da Champions"

Il portiere dell'AEK Atene - prossima avversaria della Fiorentina in Conference League - Alberto Brignoli, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha preso le difese del collega David De Gea, anche lui non esente da critiche in queste settimane.

De Gea ha subito qualche critica in queste ultime settimane. Che ne pensi?

"Non so chi abbia avuto questa brillante idea di criticare De Gea indipendentemente dall'episodio. Anche Buffon, Messi e CR7 sono stati criticati per singoli episodi, ci può stare, poi però bisogna andare oltre. Un giocatore difficilmente da solo ti cambia le sorti di una squadra nel bene o nel male. Ma se io fossi il direttore sportivo di qualunque top club e dovessi scegliere il portiere per vincere la Champions League, se ne avessi la possibilità prenderei sempre De Gea. Anche oggi è fra i migliori al mondo. Fa un altro sport, è inattaccabile".

Come sta andando la tua seconda attività avviata fuori dal campo, la AUVI Agency?

"Stiamo lavorando, iniziando piano piano e cercando di ampliare il portfolio. Siamo in fase di start-up, ma stiamo già lavorando abbastanza. La cosa che mi rende felice è che il modo in cui stiamo lavorando e le richieste che ci stanno arrivando sono in linea con quello che volevo, sul fatto di seguire l'atleta nelle sue esigenze a 360 gradi. Nel fatto che l'atleta si riconosca al centro di un progetto. L'obiettivo è quello di crescere, come un calciatore di 17 anni che ha grandi prospettive, ma che poi deve dimostrare il suo valore".