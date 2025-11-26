Giannini su Pellegrini: "Mai avuti dubbi, serviva solo un allenatore capace di esaltarlo"

Giuseppe Giannini, il Principe che ha fatto innamorare Roma, parla anche di Lorenzo Pellegrini e del suo rendimento, in una intervista concessa a Tuttosport: "Lorenzo è tornato a grandi livelli, ma personalmente non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Serviva solo un allenatore che gliele tirasse fuori, dandogli fiducia come ha fatto Gasperini. Gian Piero è stato bravissimo nel puntarci forte nel Derby: dalla vittoria sulla Lazio Pellegrini è tornato a essere un fattore importante per questa squadra".

Aver perso la fascia da capitano ha tolto un po’ di pressione al numero 7?

"Non credo sia quella la questione, anche se a Roma se ne parla tanto. Anzi, penso che per lui indossare la fascia fosse motivo d’orgoglio. Comunque per i giocatori di talento la componente fondamentale resta avvertire il supporto da parte chi ti allena".

Alla domanda su quale fosse il principale punto di forza della Roma attuale, Giannini ha risposto senza esitazioni, indicando Svilar. Ha motivato la sua scelta affermando che, per talento e rendimento, il portiere è il "miglior portiere della Serie A". Ha poi aggiunto che, nonostante se ne parli poco, Svilar "non ha sbagliato una partita, sfoderando parate davvero strepitose".