Cafù esalta la Roma: "Gasperini è uno 'Zeman 2.0'. Mancini e Celik sono più forti di me"

Per commentare il grande avvio di campionato della Roma, prima in classifica in solitaria dopo 12 gare come non accadeva dal 2013, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport un grande ex come Cafù. Queste le sue parole: "Non mi sorprende vedere la Roma lassù, è una squadra spesso sottovalutata. E guardando ai numeri, soprattutto quelli del 2025, ci si rende conto della forza e della continuità del club. E' anche vero che la Serie A è lunga e ricca di insidie, però chi ben comincia è a metà dell'opera".

Chi vede come favorita per il titolo?

"Non lo so, ma sarà una bella battaglia. Stavolta non mi immagino una corsa a due e basta. Lo scudetto se lo giocheranno fino alla fine più squadre. Sarei felicissimo se vincesse la Roma, se lo meritano".

Cosa la convince della Roma e in cosa deve migliorare?

"Gasperini ha fatto un gran lavoro in pochissimo tempo ma la squadra può ancora crescere, anche perché finora ha dovuto affrontare diversi infortuni. Sono contino che il tecnico piemontese sia il vero valore aggiunto della squadra. Per me è lo Zeman 2.0, uno che lavora molto sull'aspetto fisico e mentale".

Wesley dove può arrivare?

"Forse sarete sorpresi voi in Italia, non io. Probabilmente la Roma si aspettava solo un giocatore tecnico, ma lui ha anche qualità importanti come la velocità e la disciplina tattica".

Gattuso ha detto che Mancini gli ricorda Cafù per quanto spinge.

"Ho visto Mancini giostrare in quel ruolo, e pure Celik sta giocando molto bene a destra. Vi dirò di più, ha proprio ragione Rino: sono più forti di me...".