Juventus a caccia di qualità a centrocampo: spunta il 20enne ungherese Alex Toth

Nuovo nome per il centrocampo della Juventus: lo staff di mercato bianconero segue Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencváros classe 2005 che sta brillando nelle ultime settimane. Con la squadra ungherese fino a questo momento ha totalizzato 19 presenze, portando a casa 2 gol e 5 assist. Sono numeri determinanti, oltre che interessanti. Come il minutaggio acquisito fino a questo momento, a due anni esatti dal passaggio tra la seconda formazione del Ferencváros e la prima.

Così la Juve si è iscritta alla sua corsa, sfruttando anche la necessità di inserire più qualità a centrocampo, di non perdere dei treni che possono risultare cruciali. Certamente per il futuro, ma con un tocco d’attenzione rivolto al presente. Del resto, un giocatore così non è facile da trovare, anche per questo la concorrenza sarà complicata, difficile da affrontare.

C'è mezza Bundesliga sul centrocampista ugherese

Sul talentino ungherese, infatti, resistono Bayer Leverkusen e Lipsia, notoriamente fucine di talenti e dunque con ampie e immediate possibilità per il calciatore; il Bayern Monaco però non si è nascosto, allo stesso tempo il Borussia Dortmund potrebbe intromettersi nei discorsi, scrive oggi Tuttosport. A poter essere determinante nella scelta del giocatore c'è l'italianissimo ct ungherese Marco Rossi, peraltro torinese doc.