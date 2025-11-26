L'Ajax è tornato indietro di due anni. Nella passata stagione a un passo dall'Eredivisie

Quanto è cambiato l'Ajax da un anno all'altro? Dodici mesi fa, allenato da Francesco Farioli, era primo in classifica. Ci è rimasto fino a due passi dal fotofinish, salvo poi perdere la cappa per un solo punto, un po' come Martin. Una situazione paradossale, perché il tecnico italiano era sul punto di firmare per grandissimi club, ma nel calcio non conta più di tanto la navigazione, quanto le ultime giornate. E perdere un Eredivisie in quel modo, dopo essere stato a più 8 a cinque giornate dalla fine, non ha giocato in suo favore.

Il problema però esiste. Questo Ajax è scomparso rispetto a un anno fa. Zero punti in Champions League, un solo gol fatto, sedici subiti. In campionato sono 20 punti in coabitazione con Utrecht e Groningen (significa quinto posto) a quattordici distanze dal PSV Eindhoven capolista e a otto dal Feyenoord. Tutti numeri che fanno capire come la situazione sia uguale a due anni fa, quando il PSV concluse a 91 punti e l'Ajax a 56.

Un meno trentacinque che avrebbe dovuto far riflettere. Invece dopo l'addio del tecnico italiano non è cambiato granché, sperando che John Heitinga potesse essere all'altezza, esonerato il 6 di novembre. Ora probabilmente arriverà un altro allenatore dopo quello ad interim, Frank Grim, più l'addio del ds Alex Kroes. Un buon modo per ammettere le responsabilità, da capire se sarà anche un insegnamento.