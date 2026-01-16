Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

AIA, al via il primo raduno del 2026. Il vicepresidente Massini: "Inaccettabili certi attacchi"

AIA, al via il primo raduno del 2026. Il vicepresidente Massini: "Inaccettabili certi attacchi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 19:39Serie A
Ivan Cardia
fonte Comunicato stampa AIA

Primo raduno dell'anno per gli arbitri di Serie A e B. I direttori di gara della CAN si sono infatti riuniti, presso il Centro Tecnico Federale, per svolgere il consueto stage con la Commissione guidata da Gianluca Rocchi. Due giorni di riunioni tecniche, allenamenti e test atletici per prepararsi alla seconda parte del Campionato.

A Coverciano sono intervenuti anche il Vicepresidente vicario dell'AIA Francesco Massini e il Vicepresidente Michele Affinito.

"Parafrasando Gianluca, ribadiamo con forza che noi siamo qui con voi, per voi e per tutta l’AIA - ha esordito Francesco Massini - Alcune affermazioni che circolano meritano doverosi chiarimenti. Ho scritto immediatamente, già mercoledì, al Presidente Gravina per un saluto istituzionale, per manifestare la piena disponibilità mia e di tutto il Comitato Nazionale, auspicando un incontro, e sono rimasto molto contento della sua immediata e cordiale risposta. Come ho detto telefonicamente al Presidente, l’AIA è da sempre parte integrante della Federazione. Mi dispiace sinceramente per quanto accaduto ieri: essere informato della riunione a pochi minuti dall’inizio mi ha creato un reale imbarazzo istituzionale, anche perché ero impegnato per motivi di lavoro".

"A Voi tutti - ha aggiunto il Vicepresidente vicario - posso affermare, con assoluta chiarezza e senza paura di essere smentito, che il Comitato Nazionale, fin dall’inizio del mandato, ha fatto tutto quanto richiesto da Gianluca per mettervi nelle migliori condizioni operative:

• riduzione del numero di arbitri e assistenti,

• modifiche regolamentari,

• autorizzazione a tutti i raduni richiesti,

• corso VAR e incremento dell’organico.

Tutti e 15 i raduni richiesti sono stati approvati già nel mese di agosto. Continueremo ad ascoltare ogni vostra esigenza e a essere propositivi, facendo tutto il necessario per voi, con l’obiettivo di migliorarci costantemente, nel pieno rispetto dei regolamenti, delle disponibilità e con l’AIA sempre al centro".

"Sono invece inaccettabili certi attacchi rivolti contro di voi: sbagliare è umano, diffamare no - prosegue Massini - Non permetteremo mai a nessuno di offendere l’onore e la reputazione dell’AIA. Vi garantisco che tuteleremo l’AIA e tutti gli associati, qualunque sia il ruolo ricoperto. Non è necessario dare risalto pubblico alle azioni di tutela. Per quanto ci compete, a nessuno sarà consentito di strumentalizzare o di essere strumentalizzato. Da oggi in avanti auspico che ogni comunicazione AIA avvenga tramite canali ufficiali per non generare confusione e fraintendimenti inutili".

"È una stagione dura. Per tutti. Pressioni, polemiche, rumore continuo. E troppo spesso l’arbitro e l’AIA diventano il parafulmine di tutto - ha detto Michele Affinito - Stiamo vivendo un passaggio complicato anche come Associazione. Ma una cosa deve essere chiara: l’AIA non si è mai fermata un giorno. Il Comitato Nazionale ha continuato a lavorare, decidere, sostenere, e lo continuerà a fare nel rispetto del principio conferito dal mandato democratico e dei regolamenti. Adesso il campionato entra in una fase ancora più complicata. Le partite contano di più. Le polemiche arrivano prima del fischio finale. Nei momenti difficili non si scappa, si resta, perché l’AIA non sarà perfetta, ma è la nostra casa. E la casa si difende, soprattutto quando è sotto pressione. Voglio ringraziare in particolare i più esperti che hanno le spalle larghe per affrontare tutto ciò. Entrate in campo sereni, convinti, sapendo che non siete soli - ha concluso - Perché finché resteremo uniti, l’arbitraggio italiano rimarrà sempre un’eccellenza e un punto di riferimento".

In aula, durante le due giornate di raduno, sono stati analizzati gli ultimi turni di Campionato. Molti i video esaminati da Gianluca Rocchi insieme ai Componenti Andrea Gervasoni, Maurizio Ciampi, Dino Tommasi, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini. Una riunione congiunta ha visto insieme gli arbitri e gli assistenti, che poi hanno proseguito il proprio stage specifico a Coverciano. Presente agli incontri anche il Componente della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti Rito Briglia. Gli allenamenti e i test sono stati coordinati sul campo dai preparatori atletici, guidati da Gianni Bizzotto. A Coverciano anche lo staff dei fisioterapisti e il modulo bio medico. La logistica del raduno è stata curata dalla segreteria CAN con Francesco Lorenzato.

Articoli correlati
Arbitri 21^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 21^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Arbitri recuperi 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri recuperi 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Lele Adani non è d'accordo con Capello: "La sala VAR non fa per gli ex giocatori"... Lele Adani non è d'accordo con Capello: "La sala VAR non fa per gli ex giocatori"
Altre notizie Serie A
Caffè sospeso per i tifosi del Napoli che andranno in Danimarca: l'iniziativa del... Caffè sospeso per i tifosi del Napoli che andranno in Danimarca: l'iniziativa del Copenhagen
Como, Nico Paz: "Sconfitta dura perché meritavamo molto di più contro una grande... Como, Nico Paz: "Sconfitta dura perché meritavamo molto di più contro una grande squadra"
Franco Vazquez torna a casa: accordo col Belgrano dopo la risoluzione con la Cremonese... Franco Vazquez torna a casa: accordo col Belgrano dopo la risoluzione con la Cremonese
Atalanta, Hien: "Stagione un po' strana, con Palladino abbiamo alzato il livello"... Atalanta, Hien: "Stagione un po' strana, con Palladino abbiamo alzato il livello"
Atalanta, Palladino: "Raspadori è un giocatore forte, siamo felici di averlo con... Atalanta, Palladino: "Raspadori è un giocatore forte, siamo felici di averlo con noi"
Corrado: "Joao Pedro ha cambiato idea al check-in, se non era motivato meglio così"... Corrado: "Joao Pedro ha cambiato idea al check-in, se non era motivato meglio così"
Palladino: "Io da giocatore non avrei avuto spazio in quest'Atalanta, c'è tanta qualità... Palladino: "Io da giocatore non avrei avuto spazio in quest'Atalanta, c'è tanta qualità davanti"
Pisa, Scuffet: "Contento di rigiocare oggi, nessuno deve sentirsi titolare o riserva"... Pisa, Scuffet: "Contento di rigiocare oggi, nessuno deve sentirsi titolare o riserva"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
4 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
5 Calciomercato Juventus, l'occasione a parametro zero che può cambiare il centrocampo
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma gli portiamo fortuna". Poi aggiunge: "Si vedrà"
Immagine top news n.1 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.2 Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
Immagine top news n.3 Juve, Spalletti: "Cercavamo un vice Yildiz, ma non voglio mettergli pressione. Domani c'è"
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco Jack Harrison: "Forza Viola, sono molto contento di essere qui"
Immagine top news n.5 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.6 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.7 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Arena Garibaldi ha il campo più stretto? Corrado: "Io pensavo fossero più piccole le porte..."
Immagine news Serie A n.2 Caffè sospeso per i tifosi del Napoli che andranno in Danimarca: l'iniziativa del Copenhagen
Immagine news Serie A n.3 Como, Nico Paz: "Sconfitta dura perché meritavamo molto di più contro una grande squadra"
Immagine news Serie A n.4 Franco Vazquez torna a casa: accordo col Belgrano dopo la risoluzione con la Cremonese
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Hien: "Stagione un po' strana, con Palladino abbiamo alzato il livello"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Raspadori è un giocatore forte, siamo felici di averlo con noi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza-Frosinone, i convocati di Alvini: tornano a disposizione Gelli e Kvernadze
Immagine news Serie B n.2 Domani Avellino-Carrarese, i convocati di Biancolino: fuori Insigne e Kumi
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Esposito parte dal primo minuto
Immagine news Serie B n.4 Avellino, pronto un rinforzo fra i pali: dall'Atalanta arriva Sassi. Iannarilli verso Salerno?
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Padova forte e imprevedibile, dobbiamo curare ogni dettaglio"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi in vista del Cesena: "Le prestazioni non bastano piu, ora servono punti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie C n.2 Cagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, ecco il centrale Bove: ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, torna l'attaccante Tonin. Arriva a titolo definitivo dal Bologna
Immagine news Serie C n.6 Carpi, il giovane centrocampista Toure va in prestito alla Correggese in Serie D
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)