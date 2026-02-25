Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arbitri 27^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 12:56Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la 27esima giornata della Serie A 2025-2026.

Parma-Cagliari, Massimi Luca
Como-Lecce, Fourneau Francesco
Inter-Genoa, Fabbri Michael
Verona-Napoli, Colombo Andrea
Cremonese-Milan, Massa Davide
Pisa-Bologna, Feliciani Ermanno
Roma-Juventus, Sozza Simone
Sassuolo-Atalanta, Marchetti Matteo
Torino-Lazio, Abisso Rosario
Udinese-Fiorentina, Pairetto Luca

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (120 – 12; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (10 – 2; 2 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (58 – 7; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (11 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (1 – 1; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (126 – 14; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (20 – 3; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (57 – 5; 2 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (187 – 15; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (258 – 17; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 8 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (161 – 14; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (38 – 4; 6 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (14 – 4; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Fourneau Francesco (60 – 9; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (223 – 17; 5 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (96 – 12; 7 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (118 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (45 – 5; 10 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (53 – 6; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (143 – 13; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (180 – 14; 6 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (69 – 9; 4 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massa Davide (234 – 16; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 7 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (1 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Pairetto Luca (142 – 13; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (85 – 9; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (62 – 7; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (75 – 10; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (72 – 7; 4 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (35 – 4; 4 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
