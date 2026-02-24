Akanji da incubo, regalo al Bodo/Glimt: Hauge di tap-in, Inter sotto 0-1 a San Siro
Non solo l'Inter non riesce a trafiggere la difesa del Bodo/Glimt, ma sotto pressione Manuel Akanji ha fatto un regalo colossale agli avversari con un appoggio insensato a ridosso dell'area: Blomberg nel riconquistare palla ha tentato la conclusione, la respinta di Sommer ha apparecchiato l'1-0 per l'ex Milan Hauge di tap-in al minuto 58. Meazza ammutolito, ora servirebbe un miracolo ai nerazzurri per approdare agli ottavi di Champions League.
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
