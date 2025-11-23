Inter, Akanji: "Felice di giocare il derby da questa parte. Leao grande individualità"
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby col Milan: "È una delle più grandi partite al mondo, sono felice di giocarla da questa parte e spero di vincerla".
Come si gestisce Leao?
"Stasera ve lo mostrerò, sicuramente è una grande individualità: sarà una partita nella quale vedremo tanti duelli".
