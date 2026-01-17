Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
Il Como si muove sul mercato alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra. La dirigenza lariana sta valutando diverse opzioni e, come riferito da Sky Sport, tra i profili finiti sotto osservazione c’è anche Nuno Tavares, esterno portoghese che potrebbe lasciare la Lazio già in questa sessione invernale.
Sul terzino biancoceleste resta forte anche l’interesse del Besiktas, pronto a inserirsi nella corsa al giocatore. Intanto a Formello si guarda già al futuro: la Lazio ha infatti virtualmente definito l’arrivo di Pedraza dal Villarreal a partire dal prossimo giugno.
Un’eventuale partenza anticipata di Tavares potrebbe però spingere il club capitolino ad accelerare i tempi e anticipare l’ingaggio dell’esterno mancino spagnolo. In questo scenario il Como resta alla finestra, pronto ad approfittare di eventuali spiragli per regalare a Fabregas un rinforzo di spessore sulla corsia sinistra.
