Al Genoa stanno mancando anche i gol di Pinamonti. Quelli che oggi teme il Grifone

Il Genoa è ancora ultimo da solo nella classifica di Serie A ma proprio oggi ha l'occasione di provare a destarsi e di lasciare la scomoda casella in caso di vittoria contro il Sassuolo, nel match delle ore 18 al Mapei Stadium. In quello che tra le altre cose sarà anche un incrocio con il bomber dello scorso anno.

Tra i fattori negativi del Genoa attuale, infatti, si può ritrovare l'assenza di una quota di gol sicuri come quella che aveva garantito Andrea Pinamonti. Arrivato nella sponda rossoblù del capoluogo ligure nella stessa estate in cui Retegui veniva ceduto all'Atalanta, e quindi con un certo carico di responsabilità sulle sue spalle considerando che nella stessa finestra estiva il Grifone ha ceduto pure Gudmundsson, Pinamonti nella sua seconda avventura al Genoa ha garantito la doppia cifra di gol (10 tondi tondi) in Serie A e contribuito alla risalita salvezza anche con Vieira.

Quest'oggi Pinamonti potrebbe giocare un brutto scherzo al Genoa, visto che è pronto a guidare da titolare l'attacco del Sassuolo al quale ha fatto rientro dopo il mancato riscatto e in cui è rimasto anche dopo il mercato estivo. Dall'altra parte della barricata, forse qualcuno si starà pentendo di aver sottovalutato il numero di gol venuti meno con la partenza del centravanti trentino, senza peraltro riuscire (almeno fino a qui) a trovare il modo giusto di rimpiazzarli. Il suo sostituto designato Colombo, per intendersi, è ancora fermo a zero.